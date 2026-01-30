サカグチアミが、本日に東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEにて改名後初のワンマンライブ＜サカグチアミ＞を開催し、ステージ上のMCにて次作EPの制作と全国ツアーの開催をサプライズ発表した。2026年春リリースを予定している次作は、自身初となる「全曲ラブソング縛り」のEPだという。詳細は追って発表されるので、楽しみに続報を待っていてほしい。そして、開催が決定した全国ツアーのタイトルは＜Mitsuke I tour＞（読み：みつけあい