『ユイカ』が、TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期EDテーマである「お姫様にはなれない」を2月9日に配信リリースすることを発表した。本楽曲は、“今は呆れ返る日ばかりだけど、そんな毎日をいつか愛せる日が来ますように”そんな気持ちを込めた、まっすぐで爽快な楽曲に仕上がっているという。ジャケットは『ユイカ』の数々の作品を手掛けているイラストレーター・佳奈が描き下ろしている。TVアニメ『姫様“拷問”の時間で