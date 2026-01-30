M！LK・山中柔太朗の最新カレンダー『山中柔太朗カレンダー2026.4-2027.3』が、3月28日に発売されることが決定。あわせて、表紙カット3種が解禁された。【別カット】『山中柔太朗カレンダー』の表紙カット2種が解禁ドラマ『君がトクベツ』『できても、できなくても』『悪いのはあなたです』など、立て続けに話題作へ出演している山中柔太朗。現在、Amazon Prime Video『人間標本』が全世界配信中で、W主演を務めた2月13日公開