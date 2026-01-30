倖田來未が、2026年全国ツアー＜Koda Kumi Live Tour 2026 〜Kingdom〜＞を開催することを発表した。また合わせてチケット先行受付スケジュールが解禁され、倖田組×KK App W会員を対象とした最速抽選先行受付が、2月6日（金）15時よりスタートする。本ツアーは、25周年アニバーサリーイヤーの締めくくりとして位置付けられており、これまでのキャリアを礎にしながらも、新たな表現と世界観を提示する内容となる予定だ。全国16公演