ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介声優の三森すずこが３０日、都内で映画「白蛇：浮生〜巡りめぐる運命の赤い糸〜」（陳健喜、李佳鍇監督）の公開記念初日舞台あいさつに登壇した。同作は２０１９年に公開されたアニメーション映画「白蛇：縁起」の５００年後の物語。白蛇の妖怪と人との許されざる愛を描く。映画のドレスコードである赤色に染まった客席を見て、佐久間は「ドレスコードを守っていただいてありがとうござい