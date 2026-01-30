テスラの上海メガパック工場。（２０２５年２月８日、ドローンから、上海＝新華社記者／方竽）【新華社上海1月30日】米テスラの中国法人はこのほど、2025年初頭に操業を開始した上海の蓄電池工場で、同年末までに大型蓄電池「メガパック」2千台を生産し、欧州やオーストラリアなどに輸出したと明らかにした。また同社によると、上海の電気自動車（EV）工場「ギガファクトリー」が25年に納車したEVは85万1千台に上り、世