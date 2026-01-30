ノルディック複合W杯女子個人第10戦の前半距離のスタート前に、五輪から女子が除外されていることに抗議し、ストックを掲げて「X」の文字を作る選手たち＝ゼーフェルト（共同）【ゼーフェルト（オーストリア）共同】オーストリアのゼーフェルトで開かれているノルディックスキーのワールドカップ（W杯）複合で30日、女子第10戦の前半距離のスタート前に出場選手が頭上にストックで「X」を形作り、冬季五輪で女子種目が除外されて