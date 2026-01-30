【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は２９日、ウクライナの首都キーウなどへの攻撃を１週間停止するよう、ロシアのプーチン大統領に要請したと明らかにした。厳しい寒さを考慮したという。露側は停止対象はキーウへの攻撃で、期間は２月１日までの１週間だとし、米側の要請に対してプーチン氏が同意したと明らかにした。ロシア通信によると、露大統領報道官は３０日、トランプ氏から「交渉にふさわしい環境を整える