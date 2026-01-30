マッチングアプリをきっかけに山形県長井市に住む５０代の男性がネットショップの運営を勧められ、現金４４１万円をだましとられる特殊詐欺被害にあいました。 警察によりますと、長井市に住む５０代男性は去年１２月、マッチングアプリで知り合った女性を名乗るアカウント「まい」とＬＩＮＥでやり取りをするようになり、そのうちに好意を抱くようになったということです。 今月になって男性は「まい」から「私はネットショップ