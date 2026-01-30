アーティストのMIYAVIさんは1月29日、自身のInstagramを更新。自身が出演する映画の撮影ショットを披露しました。【写真】MIYABI、タトゥー見せイケメンショット！「本当に素晴らしいアクション侍です!!」MIYABIさんは「Please meet your boy Nakamura. - He’s not as bad as you might think. The Wrecking Crew is on」とつづり、4枚の写真と1本の動画を投稿。自身が出演する映画の撮影ショットで、胸元のタトゥーが目立つスー