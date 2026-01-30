LegalOn Technologiesは1月30日、大和アセットマネジメントと共にAI技術を活用した「インサイダー情報検知AIシステム」の開発を開始したことを発表した。内部審査を迅速かつ確実に行うための補完的なツールとして活用する。両社は2025年7月に「ドキュメント審査AIシステム」の共同開発を開始しており、今回の「インサイダー情報検知AIシステム」はその取り組みを発展させたもの。○「ドキュメント審査AIシステム」開発の背景LegalO