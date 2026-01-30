韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「안구정화（アングジョンファ）」の意味は？「안구정화（アングジョンファ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、容姿の優れた芸能人を見たときに使われる言葉！「안구정화（アングジョンファ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、も