今注目の縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」で配信中のドラマ作品『絶対に捨てられない本〜誰を犠牲にして助かりますか？〜』。この作品でW主演を務める超特急のカイこと小笠原海さんと三原羽衣さんに突撃して、ドラマの衣装姿でインタビューに応じてくれたお二人に作品の注目ポイントや演じた役柄についてお話を伺いました♡初共演＆W主演で“呪いの本”に翻弄される主人公たちを熱演！Question このドラマへの出演が決ま