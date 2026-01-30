俳優の天海祐希、宮世琉弥が３０日、東京・ＴＯＨＯシネマズ日比谷でアニメ映画「クスノキの番人」（東野圭吾原作、伊藤智彦監督）の公開初日舞台あいさつを行った。天海は今作のカギを握る主人公の伯母を、宮世は和菓子メーカー社長の息子の声を演じた。物語のテーマにもなっている「願い、思いの受け渡し」にちなみ、登壇者には天海から「何か受け取れるなら、どんな技術やマインドを受け取りたいか」というユニークな問いが