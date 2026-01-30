武蔵川部屋の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルが３０日までに更新され、初場所千秋楽翌日に行われた稽古の様子を公開。元大関小錦さんが武蔵川親方と一緒に指導を行う様子がアップされた。初場所で勝ち越しが３人にとどまった武蔵川部屋。親方は「ケガなく終わったことはよかった」と言いつつも「物足りない。負け越しが多かった。やっぱり焦って相撲を取ってしまっている」と総括。「立ち会いが遅れてる。気持ちでもっていかない