ロックバンド・サンボマスターは30日、公式サイトを更新。唄とギター・山口隆が左手の指を骨折したことを受けて、3月1日に沖縄・那覇文化芸術劇場 なはーと大劇場で予定していたサンボマスター全員優勝 VICTORY25「全員優勝パレードツアー〜全員優勝決定シリーズ〜」沖縄地区全員優勝決定戦を延期すると発表した。