韓国発ミクソロジースキンケアブランド「プリメラ」から、ブランドを象徴するビタチノールラインのリニューアルと、新たなPDRN-NIA10ラインが登場。年齢や環境変化による肌悩みに寄り添い、ハリやツヤを多角的にサポートする処方へと進化しました。毎日のスキンケアを心地よく格上げしながら、理想の肌印象へ導いてくれる注目の新作。自分の肌状態やライフスタイルに合わせて選べる点も大きな魅力です♪