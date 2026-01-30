第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日、大阪市内で行われ、昨秋の九州大会準優勝の長崎日大が選出された。【32校出そろう！出場校はこちら】3年ぶりに甲子園への切符をつかんだ長崎日大の選手たちは、梶山風岳主将が「選抜決まったぞ！」と大声を上げると帽子を放り投げ喜びを爆発させた。春夏通算13度の甲子園出場を誇る県内屈指の強豪だが、2010年の夏を最後に聖地で勝