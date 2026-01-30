九州国際大付（福岡）が昨秋の明治神宮大会を制したことにより九州地区の得た「神宮大会枠」が、沖縄尚学の夏春連覇への挑戦を生んだ。【32校出そろう！出場校はこちら】九州大会4強以上の九州国際大付、長崎日大、神村学園（鹿児島）、熊本工は順当に選ばれ、昨夏の甲子園優勝の原動力となった末吉と新垣の二枚看板を擁する沖縄尚学が総合的に他の準々決勝敗退校を上回ると判断された。長崎西は21世紀枠候補で最初に選出