陸上自衛隊新発田駐屯地は29日、新潟駅前のテナントビルで同級生2人と酒に酔って寝込んでいた知人女性に性的暴行を加え、その行為を携帯電話で撮影するなどした陸士長を懲戒免職処分にしたと発表しました。 1月29日付で懲戒免職処分となったのは、新発田駐屯地・第30普通科連隊の陸士長の男性(20)です。陸士長は去年8月10日、新潟駅前のテナントビルの店舗内で、同級生2人とともにお酒を飲んで寝込んでいた10代の知人女性に性的暴