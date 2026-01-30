俳優の前田愛（42）が29日、Instagramのストーリーズを更新。「子どもたちのやることは いつも突然」と、家族との様子を明かした。【映像】“そっくり”と話題の中村勘九郎と前田愛の息子たち2009年に歌舞伎俳優の中村勘九郎（44）と結婚し、同じく歌舞伎俳優として活躍している14歳の長男・勘太郎、12歳の次男・長三郎、2人の息子を育てている前田。Instagramでは、勘太郎が撮影した貴重な夫婦ショットや、家族で誕生日をお