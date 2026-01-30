元NMB48のメンバーで、タレントの吉田朱里さん（29）が30日、自身のインスタグラムを更新し、第1子を出産したことを発表しました。吉田さんはインスタグラムで「応援してくださる皆様にご報告です。先日、元気な女の子を出産しました」と報告。続けて「妊娠発表から、出産に至るまでファンの皆様、関係者の皆様にたくさんの励ましのお言葉やサポートをしていただき無事この日を迎えられたことに心から感謝しております」とつづり