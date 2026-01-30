ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）による５月のビッグマッチ実現に期待が集まる中、両選手と拳を交えた男が勝負の行方を占った。ＷＢＣ同級１０位セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）が３０日に更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「格闘キャスト」にゲスト出演。エルナンデスは昨年１２月に中谷と対戦し、激闘の末に