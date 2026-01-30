ハロー！プロジェクトの女性１０人組アイドルグループ「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ」（ビヨーンズ）の高瀬くるみ（２６）が３０日、今春に行われるコンサートツアーをもってグループ及びグループ内ユニット「雨ノ森川海（あめのもりかわうみ）」、ハロー！プロジェクトを卒業することを公式サイトを通じて発表した。公式サイトでは「ハロー！プロジェクト、ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳでの経験や学びを糧に、個人として挑戦したいこ