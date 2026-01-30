【その他の画像・動画等を元記事で観る】TWO-MIXそして『新機動戦記ガンダムW』が共に30周年を迎えたことを記念して、1月30日よりヒイロ・ユイ役をつとめた緑川光が歌う「WHITE REFLECTION」が配信開始されることが発表された。「WHITE REFLECTION」は、TWO-MIXが1997年に発表し、OVA『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』主題歌として大ヒットを記録した楽曲。「WHITE REFLECTION -Snow White-（TWO-MIX feat. Hikaru.M）」と銘