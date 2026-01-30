集中豪雨による災害について考える会議がきょう30日、MBCで開かれ、県内市町村の防災担当者が参加しました。 鹿児島県内35の市町村が参加した会議では、霧島市の防災担当者から去年8月に発生した霧島姶良集中豪雨について報告がありました。 集中豪雨により霧島市内では▼軽傷3人、▼全壊などの住宅被害が86棟、▼住宅の浸水被害が1143棟確認されています。 職員間の情報共有やボランティアセンターとの連携に課題が残っ