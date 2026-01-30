デビュー25周年アニバーサリーイヤー中の倖田來未が、2026年全国ツアー「Koda Kumi Live Tour 2026 〜Kingdom〜」を開催することを発表した。また合わせてチケット先行受付スケジュールが解禁され、倖田組×KK App W会員を対象とした最速抽選先行受付が、2026年2月6日（金）15時よりスタートする。『Kingdom』は収録曲全曲にMUSIC VIDEOが制作された前代未聞の超大作アルバム。倖田來未の代表曲と言える至極のバラード「愛のうた」