第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨春センバツ覇者・横浜（神奈川）は昨秋の関東大会は８強で当落線上だったが、２年連続１８度目の出場となり、史上４校目の春連覇への切符を手にした。関東大会の敗戦で村田浩明監督（３９）は、「もう甲子園がないなって思ってました」。しかし、そこからセンバツ出場の可能性を信じて、