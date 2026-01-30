【エルサレム共同】イスラエル当局は30日、パレスチナ自治区ガザ最南部にあるラファ検問所を2月1日に再開すると発表した。エジプトとの境界にあるラファ検問所は人と物資の往来の要で、人のみの限定的な再開になるとしている。