アメリカのトランプ大統領はFRB＝連邦準備制度理事会の次期議長に元理事のケビン・ウォーシュ氏を指名すると明らかにしました。トランプ大統領は自身のSNSで「ケビン・ウォーシュ氏を連邦準備制度理事会議長に指名することを喜んでお知らせします」と発表しました。指名されたウォーシュ氏はアメリカの金融大手、モルガン・スタンレー出身で、2006年に史上最年少でFRB理事に就任し、リーマンショック時の危機対応で手腕を発揮した