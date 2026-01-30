【ワシントン＝坂本幸信】米国のトランプ大統領は３０日、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長に、ケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事（５５）を指名すると発表した。トランプ氏はこれまで、利下げに前向きな人物を議長に起用する考えを示しており、ウォーシュ氏の対応が注目される。トランプ氏が自身のＳＮＳに投稿した。ウォーシュ氏については、「最高のＦＲＢ議長の一人として記憶されるであろうことに疑いの余地はない