ロックバンド「サンボマスター」の公式SNSが30日に更新され、3月1日の沖縄公演の延期を発表した。ボーカル・ギターの山口隆（49）が左手の指を骨折しており、医療機関による完治見込み時期の診断結果を踏まえての判断という。バンドの公式SNSにおいて「日ごろよりサンボマスターを応援して頂きまして誠にありがとうございます。唄とギター山口隆の左手の指の骨折により開催見合わせを発表しておりました、サンボマスター全員優