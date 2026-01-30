30日朝、JR常磐線など3路線が架線トラブルで運転を見合わせ、松戸駅などでホームが乗客であふれた。日暮里付近では乗客が線路上を歩いて避難し、約23万人に影響し、6人が負傷・体調不良を訴えた。全線は午後2時前に運転を再開した。なぜトラブルは相次いでいるのか―。“朝のラッシュ”直撃…JR常磐線など運転見合わせ映像に映るのは、ぎっしりとホーム上を埋め尽くす人々。朝のラッシュ時間帯のJR松戸駅の様子だ。30日午前7時前、