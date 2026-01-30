アメリカのトランプ大統領は30日、FRB＝連邦準備制度理事会の次の議長に、元FRB理事のケビン・ウォーシュ氏を指名すると明らかにしました。FRBのパウエル議長が5月に任期満了を迎える中、トランプ大統領は30日朝、SNSで後任の議長に元FRB理事のケビン・ウォーシュ氏を指名すると発表しました。「私はケビンを長い間知っていて、彼が偉大なFRB議長の一人、あるいは最高の存在として記録されることに疑いはない」としています。ウォ