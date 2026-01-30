1月30日（金）に放送された『徹子の部屋』に、関根勤と小堺一機の「コサキン」コンビが登場。事務所の先輩・後輩である2人が、ともに70代を超えての初登場を果たした。【映像】小堺一機、『ごきげんよう』放送開始の秘話「タモリの後に客も迷惑だろ」と酷評も小堺といえば、長年『徹子の部屋』の裏番組で司会を務めていた“かつてのライバル”。黒柳徹子から「私の裏（番組）ですよね」と直球を投げ込まれると、小堺は「ありがとう