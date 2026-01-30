1月30日、前日29日に行われた「Bリーグドラフト2026」に志望届を提出していたものの指名外となった95名が、自由交渉選手リストに公示された。 今回リストインした選手とは、2026－27シーズンからの新B2「B.LEAGUE ONE（Bワン）」の25クラブ、新B3「B.LEAGUE NEXT（Bネクスト）」の4クラブが交渉可能になる。 計108名が志望届提出のうち、1巡目で6名、2巡目で2名、3巡目で3名の計11名が指名されたBド