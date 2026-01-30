『ユイカ』が、新曲「お姫様にはなれない」を2月9日に配信リリースする。 （関連：『ユイカ』が選んだ“歌を歌う”ことの意味、ひとつずつ叶えた夢――Zeppツアー『Tsukimisou』で初めて伝えた思い） 本楽曲は、TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のエンディングテーマに書き下ろしたもの。“今は呆れ返る日ばかりだけど、そんな毎日をいつか愛せる日が来ますように”という気持ちを込め