iriが、デビュー10周年を記念したZeppツアー『iri 10th Anniversary LIVE “DoT”』を開催する。 （関連：藤井風、iri、SIRUP……ボイストレーナーに聞く「歌うま」では語りきれない声質の魅力） 本ツアーは、初日となる6月7日の東京 Zepp Hanedaを皮切りに、ツアーファイナルとなる7月3日のKT Zepp Yokohamaまで、全6会場にて行われる。 チケットは、本日21時からiriオフィシャルメ