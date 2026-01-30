（台南中央社）南部・台南市で進められている台湾鉄路（台鉄）の地下化工事で30日、全線のレール敷設が完了した。陳世凱（ちんせいがい）交通部長（交通相）は、今年末にも正式に運転を開始したい考えを示すとともに、鉄道によって分断されていた都市の「縫合」が始まるとし、早期の事業完成に期待を寄せた。黄偉哲（こういてつ）台南市長とレールの接合作業を見届けた陳部長は、今回で3回目の現場視察だとした上で、工事の過程で