京都に来て早三日…▶▶この作品を最初から読むアラサーのれんげは仕事と恋人を一度に失い、現実から逃れるように単身京都へ。京町家の家主でおっとり系甘味オタクな男子大学生・虎太郎と、“神の使い”だというおしゃべりな黒きつね・クロと一つ屋根の下で暮らすことに。予想外の共同生活にも慣れてきたころ、今度は新たな来訪者がやってきて…!?癒やしを求めて来たはずの京都で、なぜか次々と巻き起こる怪異。慌ただ