3週間目はうめきながら母のあとを付いてくるように…▶【マンガ本編】『娘が小1で不登校になりました』を最初から読む学校生活になかなかなじめなかったら？お友達ができなかったら？先生とうまくいかなかったら？幼稚園や保育園から小学校に入学するときは、親子ともにいろいろな不安が出てきます。著者・ことりさんの実体験をつづった『娘が小1で不登校になりました 先生が怖くて学校に行けない』には、娘・こっちゃんが登