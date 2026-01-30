1月30日（金）放送の『沸騰ワード10』は、RIKACOと全く同じ生活を3週間続けたら、人はどれほど変われるのかを検証する企画「RIKACO HOUSE」を放送した。デビューから30年以上、スタイルを一切変えずに59歳を迎えたRIKACO。「私はダイエットとか意識していなくて、原石を磨いていくのは自分」と話す。「RIKACO HOUSE」で共同生活に参加するのは、STU48の森末妃奈、グラビアアイドルの田中ひなこ、YouTuberのてづくりパン やまちか。