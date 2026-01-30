衆院選は３６年ぶりの真冬の戦いとなっています。候補者は厳しい寒さの中で政策を訴えるために、どのような選挙活動を行っているのでしょうか。旭川市内の神社で街宣車のお祓いをしていたのは、道６区から立候補した自民党・東国幹さんです。（自民党東国幹候補）「やっぱり安全運転だとか。しっかり安定的に頑張っていきたい」前回の衆院選では１０万票を超える票を集めて勝利。３選を目指す今回は、厳しい寒さとも戦わなければ