陸上の世界選手権東京大会の男子3000メートル障害決勝＝2025年9月15日、東京・国立競技場昨年9月に行われた世界陸上選手権の運営組織「東京2025世界陸上財団」は30日、東京都内で理事会を開き、大会収支などについて報告した。チケット収入は、当初の最終計画で想定した額を5億円上回る49億円となった。武市敬事務総長は「自主財源を確保することができたので、いい形で最終決算を迎えることができる」と語った。チケット収入