サッカーの欧州CL決勝トーナメントへ向けたプレーオフ組み合わせの抽選結果＝30日、スイス・ニヨン（AP＝共同）【ロンドン共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント進出を懸けたプレーオフ（PO）組み合わせ抽選は30日、スイスのニヨンで行われ、昨季覇者のパリ・サンジェルマン（フランス）は南野拓実が負傷離脱中のモナコ（フランス）との対戦が決まった。前回準優勝のインテル・ミラノ（イタリア）