ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「BEYOOOOONDS（ビヨーンズ）」の高瀬くるみ（26）が30日、公式サイトを通じ、春のコンサートツアーをもってグループと「ハロー！プロジェクト」を卒業することを発表した。事務所によると、高瀬の「個人として挑戦したいことが明確になり、その目標に向けて新たな一歩を踏み出し、自身の可能性を確かめていきたい」という思いから、一昨年ごろから話し合いを重ねてきたという。卒業後