プロ野球・巨人の坂本勇人選手が30日、合同自主トレに参加。前日は体調不良で静養していて、ファンからは心配の声が上がっていましたが、この日は1人居残って、打撃練習などに精を出していました。「今年はスタメンで出たい」という思いを胸に持つ坂本選手にとっては今年がプロ20年目。どんな1年になるのか、注目されます。