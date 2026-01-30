Image: ASTROSQUARE こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。スマホのライトで済む場面も多いけれど、もう少し頼れる光が欲しいとき、ありますよね。もし、もっと明るく広く照らせる安心が、車のキーと同じくらいのサイズで手に入るとしたらどうでしょう？日常の「ちょっと困った」から、非常時の「真っ暗闇」まで。「Guardtier M70」の小さなボディ