メガハウスが販売しているフィギュアシリーズ「るかっぷ」が世界累計出荷数300万個を突破した。また、現在、誕生5周年を記念した展示・物販イベント「全国POPUPツアー」を開催中。2026年は、「るかっぷ5周年POPUP全国ツアーin原宿」からはじまり「in仙台」「in名古屋」「in京都」「in博多」「in沖縄」へと続く。 「るかっぷ」は「look up(見上げる)」を元にした造語で、あなたを見上げて見つめているような、可愛い仕草が特徴のフ