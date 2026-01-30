戦後最短の解散総選挙に日本中が注目する中、おたる水族館では、「海産総選挙」が行われています!!笑おたる水族館海産総選挙を実施いたします!. 詳細はこちら↓https://otaru-aq.jp/choineta/news/news-34442※海産総選挙は、一般社団法人噴火湾とようら観光協会様の登録商標です。#海産総選挙#おたる水族館#噴火湾とようら観光協会 (@otaruaquariumより引用)海の生き物たちを候補者に見立て、“解散総選挙“ならぬ”海産総選